SAT.1Staffel 4Folge 632
44 Min.Ab 12

1. Fall: Bestialischer Gestank schlägt den FKK-Anhängern entgegen, als sie an ihren Strand kommen: Überall liegen verwesende Fische! Hat Dieter Wein, dem die Nudisten ein Dorn im Auge sind, die faulen Fische dort ausgelegt? 2. Fall: Zwei kräftige Ohrfeigen soll Lehrer Helmer seinem Schüler Paul verpasst haben, weil er sich so von ihm provoziert fühlte. Hat er wirklich die Beherrschung verloren oder ist alles nur ein übler Schülerstreich?

SAT.1
