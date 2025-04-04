Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 646: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Heute: Mit einem Ast wird der kleine Hund der neunjährigen Lena erschlagen. Lena ist sich sicher: Das kann nur Kinderhassender Harald gewesen sein! Und: Im Drogenrausch springt Marek auf einer Party vom Balkon seiner Wohnung und liegt seitdem im Koma. Sein Freund Jason schaut ihm dabei tatenlos zu und soll sogar noch die Hilfe der anderen Gäste verhindert haben.
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