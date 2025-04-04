Richterin Barbara Salesch
Folge 655: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
Heute: Hinter den Kulissen einer Talkshow tritt Sandra dem pseudoadeligen Benedict mit ihren Stöckelschuhen in die Weichteile. War die hübsche Arzthelferin sauer, weil der Prinz sie nicht, wie versprochen, adoptieren wollte? Und: Völlig apathisch wird die neunjährige Bäckerstochter Miriam, als sie von den verbotenen Erwachsenenkeksen nascht. Sie sagt, dass sie diese aus der Backstube stibitzt hat ...
