SAT.1Staffel 4Folge 663
Folge 663: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: In täglicher Heimarbeit lässt Konstanze ihre Töchter Maren und Vanessa zu Hause Kugelschreiber zusammenschrauben - sie sollen ihr Taschengeld selbst verdienen. Ging die Mutter wirklich so weit, dass sie ihre Adoptivtochter schlug, als diese ihre Arbeit verweigerte? 2. Fall: Der krebskranke,18-jährige Mirko bricht nach einem Jetflug tot auf dem Rollfeld zusammen. Obwohl ihm seine Ärzte dringendes Flugverbot erteilt hatten, organisierte Schwester Eva diesen Flug.

SAT.1
