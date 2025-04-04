Richterin Barbara Salesch
Folge 666: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: In ihrem Wohnmobil wird Erika Neukamm brutal von den Geschwistern Rosa und Jürgen überfallen. Als sie schreit, bekommt sie Blumenerde in den Mund gestopft. Erika denkt immer noch mit Schrecken an den Abend. Das Gangsterpaar behauptet, dass es eigentlich nur eine Spritztour mit dem Wohnmobil machen wollte! 2. Fall: Während einer Party wird Judith im Keller unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Partylöwe Markus soll ihr Heroin gegeben haben ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick