Richterin Barbara Salesch
Folge 672: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Mit einer Pistole stürmt Holger in die Wohnung seines Vermieters und prügelt ihn nieder. Hat Holger die Nerven verloren, weil Miethai Klaus ihn mit Schlägertrupps aus der Wohnung ekeln wollte? 2. Fall: Mitten in der größten Hochwasserkatastrophe wird Feuerwehrmann Johannes Wallke bei einem Rettungseinsatz von zwei streitenden Nachbarn niedergeschlagen, als er versucht, ihre Schlägerei zu beenden.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick