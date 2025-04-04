Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 4Folge 678
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 678: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

Fall 1: Völlig ziellos irrt der zehnjährige Leander nachts durch die Straßen. Fühlte er sich bei seinem Pflegevater Robert so ungeliebt, dass er das Weite suchte? Fall 2: 8000 Euro werden der Behinderten Alexa aus ihrer Wohnung gestohlen. Für sie steht fest: Nur Zivi Jens kann es gewesen sein, denn er hat von den Ersparnissen gewusst.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen