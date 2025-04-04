Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 685
44 Min.Ab 12

1. Fall: Mit 29 Ecstasy-Pillen wird die Freigängerin Claudia zusammen mit ihrer Tochter aufgegriffen. Wollte die Mutter die 16-jährige Franziska ins Drogengeschäft einweisen? 2. Fall: Der strenge Christ Rudolf wird zur Selbstgeißelung gezwungen, weil er ein Pornoheft gelesen hat. Zusätzlich sollen seine Glaubensgefährten Ferdinand und Thorsten auf das "schwarze Schaf" eingeschlagen haben.

SAT.1
