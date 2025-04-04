Richterin Barbara Salesch
Folge 687: Richterin Barbara Salesch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Julia ist der größte Fan von Popstar Tom Beks, und Roadie Carsten will nach einem Konzert ein Treffen mit ihrem Idol organisieren. Doch anstatt Julias Wunsch zu erfüllen, soll er sie in seinem Hotelzimmer vergewaltigt haben. 2. Fall: Lena soll ihren Ex-Freund Sebastian hilflos und verletzt nach einem Autounfall im Wagen zurückgelassen haben. Sie behauptet, an diesem Abend gar nicht mit ihm zusammen gewesen zu sein.
