SAT.1Staffel 4Folge 689
Folge 689: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Die beiden verhassten Nachbarn Markus und Hendrik liefern sich einen heftigen Schlagabtausch. Das freizügige Sonnenbad von Markus' Tochter Christiane soll der Stein des Anstoßes gewesen sein. 2. Fall: 500.000 Euro Lösegeld zahlt Jürgen Glienke, um seine entführte Tochter Kerstin zurückzubekommen. Der Entführer wird gefasst, aber das Geld bleibt verschwunden. Und Kidnapper David behauptet, dass es keine Entführung, sondern ein Liebesausflug war!

SAT.1
