Richterin Barbara Salesch
Folge 693: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Tobias stöbert seine betrunkene 15-jährige Tochter Melanie im Rotlichtviertel von Frankfurt auf. Er ist entsetzt über ihre Entwicklung und beschuldigt seine Ex-Frau Christine, eine unfähige und verantwortungslose Mutter zu sein. Doch die verteidigt ihre unverkrampfte Erziehungsmethode. 2. Fall: Zum wiederholten Mal hören Nachbarn, wie in der Wohnung von Maren und Thomas die Fetzen fliegen. Diesmal hat Maren von Thomas ein Schlüsselbund an den Kopf bekommen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick