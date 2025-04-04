Richterin Barbara Salesch
Folge 701: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Beim Einbruch in einem Lottoladen wird die Angestellte Beate niedergeschlagen - ihr Sohn Burkhard soll der Einbrecher gewesen sein. Beate kann sich aber nicht vorstellen, dass ihr geliebter Sohn zu so etwas fähig ist! 2. Fall: Eine Delphin-Therapie soll den autistischen Philipp heilen. Für die große Reise hat die Mutter des Sechsjährigen jeden Cent zusammengekratzt. In Ägypten entpuppt sich das scheinbare Sonderangebot jedoch als Mogelpackung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick