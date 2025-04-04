Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 711
45 Min.Ab 12

1. Fall: Ein Durchschuss im Oberschenkel ist der Preis, den Karsten zahlt, als er einen Bankräuber erfolgreich in die Flucht schlägt. Der Dieb kann zwar gefasst werden, aber von der Beute fehlt jede Spur! 2. Fall: Nach einem Unfall liegt Ronny Kröger schwer verletzt im Straßengraben. Als Renate Frings, die Mutter seiner Freundin, anhält, hofft er auf Hilfe. Aber Renate lässt ihn liegen und fährt weiter.

