Richterin Barbara Salesch
Folge 727: Familiengeheimnis
45 Min.Ab 12
Fall 1: Mit einer Pistole feuert Lisa auf ihren Stiefvater und verletzt ihn schwer. Hat sie sich wirklich nur über Olafs plötzliches Erscheinen erschreckt oder verschweigt Lisa ein furchtbares Geheimnis? Fall 2: Tamara kann im letzten Moment von einem Bekannten aus der Flammenhölle ihres Bungalows gerettet. Es war ein Brandanschlag! Hat ihr Ex-Freund Erik den Molotow-Cocktail geschleudert, weil Tamara ihn erst vor kurzem wegen eines anderen Mannes verlassen hat?
