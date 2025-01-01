Richterin Barbara Salesch
Folge 746: Gefährliche Liebschaft
44 Min.Ab 12
1. Fall: Wie eine Prostituierte gekleidet und mit starken Schmerzen wacht Carola auf einer Bank im Stadtpark auf. Ihr Ex-Freund Marcus soll sie betäubt, dann verkleidet und anschließend vergewaltigt haben. 2. Fall: Der 15-jährige Renaldo wird blutend von der Polizei aufgegriffen - er lebt auf der Straße, seine Eltern sind tot. Zuletzt hatte er einige Tage Unterschlupf bei Konstantin gefunden, der ihn so zugerichtet haben soll.
