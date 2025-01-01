Richterin Barbara Salesch
Folge 750: Eine Leiche verschwindet
44 Min.Ab 12
1. Fall: Unter mysteriösen Umständen verschwindet eine Leiche aus der Totenhalle eines Friedhofs. Hat der Pathologe Winfried Frohloff den Leichnam gestohlen, um ihn für Forschungszwecke zu nutzen? 2. Fall: Mit einer Kastrierzange soll der Ausbeiner Arno dem Lkw-Fahrer Horst die Hoden zerquetscht haben. Arno hat nämlich herausgefunden, dass seine Frau ein Verhältnis mit Horst hat.
