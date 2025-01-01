Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 762
Folge 762: Sterbehilfe

44 Min.Ab 12

1. Fall: Der todkranke Sebastian wurde nur noch mit einer Herz-Lungen-Maschine am Leben erhalten. Seine Ärztin Claudia Bünde soll ihn von seinen Leiden erlöst und die Maschine abgestellt haben - gegen den Willen von Sebastians Eltern. 2. Fall: Anita wird durch einen Schuss aus einer Gaspistole schwer verletzt, als sie die Post holen will. Die Gaspistole wurde trickreich im benachbarten Briefkasten befestigt. Anitas Nachbarin Sabrina kann sich das alles nicht erklären.

