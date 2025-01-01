Sex-Attacke auf einem KostümballJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 783: Sex-Attacke auf einem Kostümball
44 Min.Ab 12
1. Fall: Auf einem Kostümball wird Angelina von einem "Vampir" vergewaltigt. Die Frau ist sicher, ihren Ex-Freund Olaf unter der Maske erkannt zu haben. 2. Fall: Pia wird im Waschkeller zusammengeschlagen. Obwohl sie den Täter nicht erkennen konnte, glaubt sie, dass ihr Ex-Freund Alexander dahintersteckt.
