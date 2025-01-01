Richterin Barbara Salesch
Folge 786: Gefährliche Pillen
45 Min.Ab 12
1. Fall: Nach einem angeblichen Selbstmordversuch wird im Blut von Jasmin eine hohe Konzentration eines Antidepressivums gefunden. Jasmin verdächtigt die Mutter ihres Freundes. 2. Fall: Die Polizei findet bei dem Dealer Ivo 20 Gramm Kokain. Angeblich hat die Polizistin Tanja, mit der er ein Verhältnis hatte, ihm die Drogen untergeschoben.
