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Richterin Barbara Salesch

Konkurrenz auf dem Strich

SAT.1Staffel 5Folge 789vom 27.11.2024
Konkurrenz auf dem Strich

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Richterin Barbara Salesch

Folge 789: Konkurrenz auf dem Strich

44 Min.Folge vom 27.11.2024Ab 12

1. Fall: Die Prostituierte Sandra wird von ihrer Mutter nachts im Park mit zerschnittenem Gesicht gefunden. Hat ihr Konkurrentin Jutta zum Messer gegriffen, weil sie auf dem Strich keine Chance gegen ihre attraktive Kollegin hatte? 2. Fall: Lars wird mit einem starken Schlafmittel betäubt und im Kühlwagen seines Lkw angekettet. Stundenlang muss er bei drei Grad Celsius ausharren, bevor die Polizei ihn befreit. Lars ist sicher, dass sich die Polin Ewa an ihm rächen wollte.

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