SAT.1Staffel 5Folge 793
43 Min.Ab 12

1. Fall: Jessica wird im Urlaub auf Mallorca in ihrem Hotelzimmer vergewaltigt. Den Täter kann sie nicht zweifelsfrei identifizieren, er ist von hinten über sie hergefallen. Die junge Frau verdächtigt allerdings Frank, der sie zuvor tagelang angebaggert hat. Frank behauptet, er sei schwul. 2. Fall: Harry nagt angeblich nach der Trennung von seiner Noch-Ehefrau Anja und seinen Kindern am Hungertuch - deswegen kann er auch keinen Unterhalt zahlen.

SAT.1
