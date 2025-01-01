Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Ehebruch mit dem Schwiegervater?

SAT.1Staffel 5Folge 794
Ehebruch mit dem Schwiegervater?

Richterin Barbara Salesch

Folge 794: Ehebruch mit dem Schwiegervater?

43 Min.Ab 12

1. Fall: Als Olaf seine Frau Katja beim Ehebruch mit seinem Vater Werner erwischt, rastet er aus. Ungebremst rast er mit seinem Wagen in Werners Pkw. 2. Fall: Es sollte der schönste Tag in Carmens Lebens werden, doch ihre Hochzeit endet tödlich. Ihr Ex-Freund Eric entführt die Braut auf seinem Motorrad und verunglückt. Carmens gerade erst angetrauter Ehemann Jürgen glaubt, dass Eric den Unfall absichtlich verursacht hat.

