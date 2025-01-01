Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Ein Teenie verschwindet

SAT.1Staffel 5Folge 801
Ein Teenie verschwindet

Ein Teenie verschwindetJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 801: Ein Teenie verschwindet

43 Min.Ab 12

1. Fall: Schon seit Wochen ist die hübsche 17-jährige Angela verschwunden. Hat der über zehn Jahre ältere Daniel, der junge Mädchen beobachtet und fotografiert, das Mädchen tatsächlich entführt? 2. Fall: Sandra wird tot aus der Hotelsauna geborgen - offensichtlich ist sie an einem Hitzschlag qualvoll gestorben. Ist die Hotelangestellte Anja schuldig, weil sie ihre Kontrollgänge nicht gemacht hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen