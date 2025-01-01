Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Banküberfall

SAT.1Staffel 5Folge 804
Banküberfall

BanküberfallJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 804: Banküberfall

44 Min.Ab 12

1. Fall: Bei einem Banküberfall schießt Sebastian den Filialleiter nieder. Zusammen mit seinem Komplizen Frank wird er danach direkt vor der Bank von einem SEK-Kommando festgenommen. Was hat Frank zu diesem Überfall getrieben? 2. Fall: Mit einem brennenden Feuerzeug steht Bianca über ihrem Mann Jan, den sie zuvor mit Benzin übergossen hat. Konnte die junge Frau nicht verkraften, dass ihr Ehemann sich schon nach einem Jahr wieder von ihr trennen wollte?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen