Richterin Barbara Salesch
Folge 804: Banküberfall
44 Min.Ab 12
1. Fall: Bei einem Banküberfall schießt Sebastian den Filialleiter nieder. Zusammen mit seinem Komplizen Frank wird er danach direkt vor der Bank von einem SEK-Kommando festgenommen. Was hat Frank zu diesem Überfall getrieben? 2. Fall: Mit einem brennenden Feuerzeug steht Bianca über ihrem Mann Jan, den sie zuvor mit Benzin übergossen hat. Konnte die junge Frau nicht verkraften, dass ihr Ehemann sich schon nach einem Jahr wieder von ihr trennen wollte?
