Richterin Barbara Salesch
Folge 813: Liebe im Knast
44 Min.Ab 12
1. Fall: Ex-Knasti Ingo soll seine Frau Maria die Treppe hinuntergestoßen und schwer verletzt haben. Dabei hatte er die JVA-Sozialarbeiterin erst vor kurzem im Gefängnis geheiratet. Ist der verurteilte Vergewaltiger ausgerastet, weil seine Frau ihm den Sex verweigerte? 2. Fall: Sabrinas Eltern bringen das völlig verstörte Mädchen ins Krankenhaus. Die Diagnose der Ärzte: Sabine wurde vergewaltigt. Als Täter kommt nur Thorben in Frage, dem Sabine Nachhilfestunden gibt.
