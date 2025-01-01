Richterin Barbara Salesch
Folge 828: Nächtlicher Überfall
44 Min.Ab 12
1. Fall: Mitten in der Nacht klingelt es bei Natascha Sturm. Als sie schlaftrunken öffnet, blickt sie in den Lauf einer Pistole: Der Gangster verlangt die Schlüssel ihres nagelneuen BMW X5 und verschwindet. 2. Fall: Nach seiner Haftentlassung taucht der wegen Vergewaltigung verurteilte Stefan bei seinem früheren Verteidiger auf und macht sich an dessen Tochter Lisa ran. Hat der Anwalt daraufhin die Nerven verloren und Stefan mit einem Stein die Hand zertrümmert?
