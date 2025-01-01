Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Privatjustiz

SAT.1Staffel 5Folge 837
Folge 837: Privatjustiz

44 Min.Ab 12

1. Fall: Schon seit zehn Jahren verfolgt Sarah ihren ehemaligen Nachbarn Klaus. Sie ist sich sicher, dass Klaus seine Tochter sexuell missbraucht, doch in einem Prozess wurde er freigesprochen. Jetzt ist Sarah wieder in dessen Nähe gezogen ... 2. Fall: Mit einem spektakulären Motorradsturz, Knochenbrüchen und schweren Prellungen endet Christians Stunt-Show auf dem Jahrmarkt. Angeblich hat Ex-Freundin Claudia ihm einen Nagel in den Reifen seiner Maschine getrieben.

SAT.1
