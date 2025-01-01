Richterin Barbara Salesch
Folge 856: Die Penispumpe
44 Min.Ab 12
1. Fall: Tanja soll die Penispumpe ihres Ex-Freundes mit Sekundenkleber bestrichen haben, so dass er sich Verletzungen zuzog. Ist Dennis' Impotenz Grund für diese Tat? 2. Fall: Weil Hannes mit der Pflege seiner Mutter völlig überfordert war, soll die alte Frau gestorben sein. Seine Schwester Erika ist der festen Überzeugung, dass Hannes sie ermordet hat, um an das Erbe zu kommen.
