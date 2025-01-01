Richterin Barbara Salesch
Folge 864: Behandelt wie ein Tier?
45 Min.Ab 12
1. Fall: Zehn Tage lang soll Paul seine Freundin Karina im Keller angekettet haben. Hat er sie wirklich wie ein Tier behandelt, oder will sich Karina mit ihren Anschuldigungen bei ihm rächen? 2. Fall: Maik soll Janine, die WG-Mitbewohnerin seiner Freundin Conny, vergewaltigt haben. Conny glaubt nicht an dieses Verbrechen, schließlich hat Janine schon oft Geschichten erfunden, um Connys Männer für sich selbst zu bekommen...
