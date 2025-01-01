Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Behandelt wie ein Tier?

SAT.1Staffel 5Folge 864
Behandelt wie ein Tier?

Behandelt wie ein Tier?Jetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 864: Behandelt wie ein Tier?

45 Min.Ab 12

1. Fall: Zehn Tage lang soll Paul seine Freundin Karina im Keller angekettet haben. Hat er sie wirklich wie ein Tier behandelt, oder will sich Karina mit ihren Anschuldigungen bei ihm rächen? 2. Fall: Maik soll Janine, die WG-Mitbewohnerin seiner Freundin Conny, vergewaltigt haben. Conny glaubt nicht an dieses Verbrechen, schließlich hat Janine schon oft Geschichten erfunden, um Connys Männer für sich selbst zu bekommen...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen