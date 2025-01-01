Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Schwerer Einbruch

SAT.1Staffel 5Folge 872
Folge 872: Schwerer Einbruch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Klaus Funk wird nachts in seiner Wohnung von einem Einbrecher so schwer verletzt, dass er ins Koma fällt. Seine Frau Marlies ist sicher, dass Ex-Junkie Alex, der Freund ihrer Tochter, der Täter ist. 2. Fall: Bewusstlos und mit verätztem Gesicht wird Maike Diemheim im Park gefunden, nachdem sie beim Joggen überfallen und zusammengeschlagen worden ist. Wollte sich Juliane an der Ex-Freundin ihres Freundes Marc für dessen wochenlangen Terror rächen?

SAT.1
