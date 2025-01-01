Richterin Barbara Salesch
Folge 872: Schwerer Einbruch
45 Min.Ab 12
1. Fall: Klaus Funk wird nachts in seiner Wohnung von einem Einbrecher so schwer verletzt, dass er ins Koma fällt. Seine Frau Marlies ist sicher, dass Ex-Junkie Alex, der Freund ihrer Tochter, der Täter ist. 2. Fall: Bewusstlos und mit verätztem Gesicht wird Maike Diemheim im Park gefunden, nachdem sie beim Joggen überfallen und zusammengeschlagen worden ist. Wollte sich Juliane an der Ex-Freundin ihres Freundes Marc für dessen wochenlangen Terror rächen?
