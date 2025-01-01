Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Kindesentführung

SAT.1Staffel 5Folge 885
Kindesentführung

KindesentführungJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 885: Kindesentführung

44 Min.Ab 12

1. Fall: Marion ist angeklagt, den zweijährigen Ben vor den Augen seiner Mutter entführt zu haben - erst zwei Tage später kann die Polizei das Kind befreien. Bens Eltern haben die junge Frau noch nie gesehen... 2. Fall: Claudia soll ihrer Mutter Miriam ein Küchenmesser in den Oberschenkel gerammt haben. Was hat sie so wütend gemacht? Oder steckt der gewalttätige Lebensgefährte von Miriam dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen