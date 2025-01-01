Richterin Barbara Salesch
Folge 891: Im Swingerclub
44 Min.Ab 12
1. Fall: Bei Fesselspielen im Swingerclub wird Claudia so brutal mit einer Peitsche geschlagen, dass sie blutige Striemen und Narben davonträgt. Hat sich die eifersüchtige Ehefrau Angelika an ihr gerächt? 2. Fall: Weil Iris mit ihrem Schwiegersohn geschlafen hat, soll ihr ihre Tochter siedendes Öl übers Dekolletee geschüttet haben.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick