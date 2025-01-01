Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Fesselspiele

SAT.1Staffel 5Folge 894
Fesselspiele

FesselspieleJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 894: Fesselspiele

45 Min.Ab 12

1. Fall: Mit Handschellen ans Bett gefesselt finden Polizisten Yvonne in ihrem Schlafzimmer. Wollte Ehemann André sie vergewaltigen oder sollte die Fesselaktion nur das Eheleben der beiden aufpeppen? 2. Fall: Stefan wurde in das offene Grab seines ehemals besten Freundes gestoßen und dann bis zum Kopf eingegraben. Wollte sich die Mutter des toten Sven an Stefan rächen, weil dieser ihren Sohn angeblich in den Tod getrieben hat?

