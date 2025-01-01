Richterin Barbara Salesch
Folge 1002: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Annika soll ihren Bruder in einer Badewanne einbetoniert haben, nachdem sie ihn bewusstlos geschlagen hat. Wollte sie verhindern, dass Kalle aus ihrem Elternhaus ein Bordell macht? 2. Fall: Rüdiger wird von einer maskierten Frau überfallen und um eine Geldbombe mit 5000 Euro erleichtert. Steckt seine Angestellte Betty hinter dem Überfall, weil sie das Geld für die Pflege ihrer Oma braucht oder will Rüdiger das Geld unterschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick