SAT.1Staffel 6Folge 1022
Folge 1022: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nach 24 Jahren Ehe verlässt Joachim seine Frau Karola und zieht zu deren Freundin Tina. Hat sich Karola gerächt und das Kosmetikstudio ihrer Rivalin in Brand gesetzt oder steckt ein Versicherungsbetrug dahinter? 2. Fall: Mit einer Überdosis Tabletten nimmt sich Jonas Freundin Nele das Leben. War er zu Hause und hat den Notarzt absichtlich nicht gerufen?

SAT.1
