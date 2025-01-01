Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 1032
Folge 1032: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Doreen ist angeklagt, ihrem Mann Ronny mit einer Geflügelschere beide Daumen abgeschnitten zu haben. Wollte sie sich für jahrelange Demütigungen rächen oder hat Doreens Mutter ihrem Schwiegersohn eine Lektion erteilt? 2. Fall: Kaltblütig soll Frank versucht haben, die bettlägerige Helene zu erwürgen - die Nachbarin konnte das Schlimmste in letzter Sekunde verhindern. Wollte Frank die Rentnerin töten, um einen Raub zu vertuschen?

SAT.1
