Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1035
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1035: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Michael ist angeklagt, die Krankenschwester Tanja niedergeschlagen zu haben, als sie ihn beim Diebstahl von Blutkonserven überraschte. Wollte er das Blut verkaufen, um Spielschulden zu begleichen oder arbeitet er im Auftrag internationaler Händler? 2. Fall: Nachdem Georg Heidi "angegrabscht" haben soll, muss er sich nicht nur wegen sexueller Nötigung verantworten, er kämpft auch um das Sorgerecht für seinen Sohn. Ist Heidi von Georgs Ex-Frau engagiert worden?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen