Richterin Barbara Salesch
Folge 1036: Krawall im Kaufhaus/Ätzende Sonne
44 Min.Ab 12
1. Fall: Kaufhausdetektivin Emma würgt Schülerin Sandy, als sie diese bei einem Diebstahl stellt. Doch bei Sandy wird kein Diebesgut gefunden. Steckt hinter der Attacke ein ganz anderer Grund? 2. Fall: Mit schwersten Verätzungen müssen mehrere Kunden von Moniques Sonnenstudio ins Krankenhaus. Wurden sie Opfer des rücksichtslosen Kampfes zwischen Monique und Konkurrentin Gisela?
