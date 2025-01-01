Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Krawall im Kaufhaus/Ätzende Sonne

SAT.1Staffel 6Folge 1036
Krawall im Kaufhaus/Ätzende Sonne

Krawall im Kaufhaus/Ätzende SonneJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1036: Krawall im Kaufhaus/Ätzende Sonne

44 Min.Ab 12

1. Fall: Kaufhausdetektivin Emma würgt Schülerin Sandy, als sie diese bei einem Diebstahl stellt. Doch bei Sandy wird kein Diebesgut gefunden. Steckt hinter der Attacke ein ganz anderer Grund? 2. Fall: Mit schwersten Verätzungen müssen mehrere Kunden von Moniques Sonnenstudio ins Krankenhaus. Wurden sie Opfer des rücksichtslosen Kampfes zwischen Monique und Konkurrentin Gisela?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen