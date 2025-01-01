Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frauenkomplott/Dickes Ende

SAT.1Staffel 6Folge 1042
Frauenkomplott/Dickes Ende

Folge 1042: Frauenkomplott/Dickes Ende

44 Min.Ab 12

1. Fall: Nach einem Streit soll Christina ihrem Nachbarn einen Schaschlikspieß in die Hoden gerammt haben. Wollte sie verhindern, dass Matthias ihre Vergangenheit als Prostituierte aufdeckt? 2. Fall: Mit einer Überdosis Abführmittel im Tee soll sich die moppelige Marion an der Leiterin ihrer Diät-Gruppe gerächt haben. Hat sie nach einer lautstarken Standpauke rot gesehen, oder konnte eine andere Kursteilnehmerin die strenge Ariane nicht ausstehen?

SAT.1
