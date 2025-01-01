Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 1044
Folge 1044: Gesteinigt/Der Bauerntraum

45 Min.Ab 12

1. Fall: Peter soll die Freundin seines verstorbenen Sohnes gesteinigt haben, weil er sie für dessen Tod verantwortlich macht. 2. Fall: An einer einsamen Bushaltestelle wird Erntehelferin Dana überfallen und beinahe vergewaltigt. Hat Alexander der Polin aufgelauert, oder versucht sich Dana auf diesem Weg an dem Bauern zu rächen?

SAT.1
