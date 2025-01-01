Verbranntes Grillhähnchen/Hausfrau auf AbwegenJetzt kostenlos streamen
Richterin Barbara Salesch
Folge 1047: Verbranntes Grillhähnchen/Hausfrau auf Abwegen
44 Min.Ab 12
1. Fall: Imbissbudenbesitzerin Waltraud soll den Grillhähnchenwagen ihres Konkurrenten in Brand gesetzt haben, um diesen in den Ruin zu treiben. Wollte sie Karl-Heinz vertreiben, oder wollte der sich nur warm sanieren? 2. Fall: Bei einem Salzsäureanschlag verliert David 80 Prozent seiner Sehkraft. Hat sich Hausfrau Marie an dem Künstler gerächt, weil der sie nach einem One-Night-Stand fallen ließ, oder ist ihr Ehemann hinter das Verhältnis gekommen und ausgerastet?
