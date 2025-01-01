Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Das Baumhaus/Auf der Karriereleiter

SAT.1Staffel 6Folge 1056
Folge 1056: Das Baumhaus/Auf der Karriereleiter

44 Min.Ab 12

1. Fall: Wilko ist angeklagt, das Haus seiner verstorbenen Frau in Brand gesteckt zu haben. Wollte er sich mit dem Geld der Versicherung sanieren oder sollte mit dem Haus auch ein dort verstecktes Geheimnis vernichtet werden? 2. Fall: Ausgerechnet Rolf, Melanies Widersacher im Rennen um den Posten des Geschäftsführers, soll sie vergewaltigt haben. Will sie ihm nur etwas anhängen, um ihn als Konkurrenten auszuschalten?

SAT.1
