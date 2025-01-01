Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Opas Testament/Verbrüdert

SAT.1Staffel 6Folge 1059
Opas Testament/Verbrüdert

Opas Testament/VerbrüdertJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1059: Opas Testament/Verbrüdert

44 Min.Ab 12

1. Fall: Max wird beschuldigt, seiner Ex-Freundin mehrere Zähne ausgeschlagen zu haben, um sie mundtot zu machen. Wollte er so verhindern, dass Annabell seiner Frau die Hintergründe der Blitzhochzeit verrät oder spinnt die Verlassene Intrigen? 2. Fall: Thomas soll seiner Frau Melanie mit einem Hammer die Handwurzelknochen beider Hände zertrümmert haben. Wollte er mit ihr abrechnen, weil sie die Scheidung eingereicht hat oder steckt Melanies neuer Freund dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen