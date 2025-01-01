Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 930
44 Min.Ab 12

1. Fall: Sabrina wird beschuldigt, ihrem Mann nachts das Gesicht mit einer Rasierklinge zerschnitten zu haben. Hat sie Kasper aus Eifersucht entstellt, weil sie glaubt, dass er eine Affäre mit der Kneipenbedienung Melanie hat? 2. Fall: Der Arzt Michael Leibold soll illegal den Fötus seiner Geliebten Olivia abgetrieben haben. Hat er das Ungeborene der Karriere geopfert oder wusste er gar nicht, wer auf seinem OP-Tisch lag?

SAT.1
