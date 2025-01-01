Richterin Barbara Salesch
Folge 930: Richterin Barbara Salesch
44 Min.Ab 12
1. Fall: Sabrina wird beschuldigt, ihrem Mann nachts das Gesicht mit einer Rasierklinge zerschnitten zu haben. Hat sie Kasper aus Eifersucht entstellt, weil sie glaubt, dass er eine Affäre mit der Kneipenbedienung Melanie hat? 2. Fall: Der Arzt Michael Leibold soll illegal den Fötus seiner Geliebten Olivia abgetrieben haben. Hat er das Ungeborene der Karriere geopfert oder wusste er gar nicht, wer auf seinem OP-Tisch lag?
