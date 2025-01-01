Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 937
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 937: Richterin Barbara Salesch

45 Min.Ab 12

1. Fall: Elena soll versucht haben, die Geliebte ihres Mannes mit Quecksilber zu vergiften. Wollte sie ihre Nebenbuhlerin ausschalten, um ihre Familie zu retten? 2. Fall: Heike wird beschuldigt, ihren Ex-Freund mit Elektroschocker und Hockeyschläger gequält und schwer verletzt zu haben. Sie behauptet, Stephan habe schon blutend im Flur gelegen, als sie nach Hause gekommen ist.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen