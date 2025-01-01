Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 951
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 951: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Julia wird beschuldigt, nach dem Verschwinden ihrer Schwester dem Anführer einer Satanssekte mit einem Dolch die Brust zerschnitten zu haben. Wollte sie ihn zwingen, ihr den Aufenthaltsort der Schwester zu nennen oder war es ein Eifersuchtsdrama? 2. Fall: Axel soll mit Drogen vollgepumpt einen Autounfall verursacht haben, bei dem ein Mann so schwer verletzt wurde, dass er im Koma liegt - Axel kann sich an nichts erinnern ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen