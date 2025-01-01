Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 952
45 Min.Ab 12

1. Fall: Am Abend vor seiner Hochzeit dreht Peter durch, als er seine zukünftige Frau als Stripperin in einer Rotlichtbar entdeckt - er soll sie brutal vergewaltigt haben. Hatte er sich nicht mehr unter Kontrolle? 2. Fall: Durch eine Rasierklinge, versteckt in einem Schokoriegel, wird JVA-Häftling Maria schwer verletzt. Wollte ihre Mitinsassin Cornelia die verhasste Rivalin mundtot machen, weil Maria ihren Drogengeschäften auf die Schliche gekommen ist?

SAT.1
