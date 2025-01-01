Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

SAT.1Staffel 6Folge 957
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara SaleschJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 957: Richterin Barbara Salesch

44 Min.Ab 12

1. Fall: Mario ist angeklagt, seine Ex-Freundin Sabrina nach einem heftigen Beziehungsstreit durch die Glasscheibe einer Telefonzelle gestoßen zu haben. Konnte er die Trennung nicht verkraften oder wollte seine neue Freundin Gloria die Ex beseitigen? 2. Fall: Roger soll in einem Hotelzimmer versucht haben, seine zukünftige Schwiegermutter zu vergewaltigen. Wurde er wirklich zudringlich oder will Liane mit einer Intrige den ungeliebten Schwiegersohn vergraulen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 13 Staffeln und Folgen