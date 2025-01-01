Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 966
44 Min.Ab 12

1. Fall: David ist angeklagt, seinen One-Night-Stand Michaela absichtlich mit dem HI-Virus angesteckt zu haben. Wollte sich der Barkeeper an ihr rächen oder sucht Michaela nur einen Schuldigen für ihr Schicksal? 2. Fall: Michael soll seine schwangere Frau nachts durch einen Park gehetzt und dann die Treppe zur U-Bahn runtergestoßen haben. Wollte er, dass Jenny das Kind verliert, weil es von ihrem Geliebten ist oder steckt der Geliebte selbst hinter der Tat?

SAT.1
